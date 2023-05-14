Партия президента Турции Эрдогана может получить больше половины мест в парламенте

«Республиканский альянс» и правящая Партия справедливости получили более 57% мест в парламенте по итогам подсчетов бюллетеней из 21,5% урн. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Согласно полученной информации, правящую партию президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали 40,3% граждан. Политическому объединению полагается 287 мест. Вместе с союзной «Партией националистического движения» это почти 350 мандатов. Всего в законодательном органе 600 мест.
Оппозиция в лице «Народного альянса» получила 29% голосов. «Альянс труда и свободы» поддержали 8% избирателей.