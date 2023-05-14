Американские консерваторы хотят переехать в Россию из-за диктатуры Демпартии

В числе причин, подтолкнувших консерваторов на переезд– то, что российские СМИ не подвергают цензуре западных лидеров мнений, критикующих ведущую роль США в военном конфликте на Украине. Например, в российских медиа часто цитируют экс-ведущего Fox News Такера Карлсона, уволенного из-за репортажей о фальсификации президентских выборов в США, на которых победил Джо Байден.

