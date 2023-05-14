Американские консерваторы хотят переехать в Россию из-за диктатуры Демпартии

Около 200 семей консервативных взглядов из США хотят эмигрировать в Россию в 2024 году по идеологическим соображениям – они верят в то, что Россия «останется единственной христианской страной в мире» и недовольны политикой Демократической партии, сообщает издание Newsweek.
Речь идет о строительстве «американской деревни» в Серпуховском районе Московской области для консервативных граждан США и канадцев – проект финансируется за счет иностранцев, желающих переехать. Отмечается, что администрация Московской области одобрила проект.
«В то время, как у России разногласия с правительством США, особенно в отношении войны на Украине, президент Путин взялся за дело, поддерживаемое многими западными консерваторами. Он подписал закон, ограничивающий права ЛГБТК+, и у него были более тесные отношения с бывшим президентом Трампом», – отмечается в статье Newsweek.
В числе причин, подтолкнувших консерваторов на переезд– то, что российские СМИ не подвергают цензуре западных лидеров мнений, критикующих ведущую роль США в военном конфликте на Украине. Например, в российских медиа часто цитируют экс-ведущего Fox News Такера Карлсона, уволенного из-за репортажей о фальсификации президентских выборов в США, на которых победил Джо Байден.
«Причина [переезда американцев в РФ] – пропаганда радикальных ценностей: сегодня [в США] 70 полов, неизвестно, что будет дальше. Однако многие эмигранты сталкиваются с огромными бюрократическими проблемами российского миграционного законодательства», – объясняет партнер юридической фирмы Тимур Беслангуров, помогающий иностранным инвесторам получить ВНЖ и гражданство в России.
Особых проблем с заполнением «консервативной деревни» в Подмосковье у застройщиков не возникнет, считает американский политтехнолог Джордж Айджан. По его словам, «есть много американцев, которые сделали выбор жить за границей, будь то из-за прагматизма или по идеологическим соображениям».
Ранее сообщалось, что Карлсона уволили с Fox News в том числе из-за его резкой критики в адрес Владимира Зеленского. Подробнее – в нашей статье.