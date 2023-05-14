«Эрдоган настроен на победу»: сенатор Климов прокомментировал выборы президента Турции

Действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган серьезно настроен на победу в рамках выборов главы государства, заявил член Совета Федерации Андрей Климов.
Комментируя первый тур президентских выборов в Турции, сенатор отметил, что оппоненты Эрдогана не настроены на что-то конкретное. Они просто хотят убрать нынешнего лидера республики и изменить политическую систему страны.
«То, что Эрдоган реально настроен на победу — это точно», — подчеркнул Климов в беседе с РИА Новости.
Агентство Anadolu ранее сообщило, что Эрдоган лидирует в первом туре выборов после подсчета почти 25% голосов.