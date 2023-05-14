Минобороны Эстонии сообщило о прибытии в Таару дополнительных подразделений армии США

Армия США отправила дополнительные подразделения в военный городок на юге Эстонии. О прибытии американских солдат рассказало эстонское военное ведомство.
Американские военные примут участие в грядущих учениях «Весенний шторм — 2023» совместно со 2-й пехотной бригадой Сил обороны Эстонии. Общая численность солдат ВС США в стране теперь составляет 330 человек.
«Мы очень ждем начала учений "Весенний шторм", чтобы продемонстрировать нашу способность взаимодействовать с подразделениями Сил обороны Эстонии», — рассказал журналистам подполковник армии США Эрик Эванс.
Посол США в Эстонии Джордж Кент сообщил, что с гордостью приветствует размещение американского контингента. Совместные учения, по мнению дипломата, подкрепляют твердую приверженность Эстонии к усилению обороны на восточном фланге НАТО.