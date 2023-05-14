Кавазашвили подверг критике Кержакова, оскорбившего «Спартак» на чемпионском параде

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили возмутился поведением голкипера «Зенита» Михаила Кержакова на чемпионском параде в Петербурге.
Анзор Кавазашвили считает, что Михаил Кержаков не должен был позволять себе оскорблять принципиального соперника во время празднования чемпионства «Зенита» в центре Петербурга. Об этом бывший голкипер «Спартака» рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
«Я против таких высказываний про своих соперников. Это категорически запрещается. Есть такая этика футбольная. Надо всегда с уважением относиться друг к другу», — заявил Кавазашвили.
«Зенит» накануне отпраздновал завоевание золотых медалей чемпионата России по футболу. Игроки петербургского клуба проехали по центру Северной столицы на автобусе и отметили победу с фанатами, бойкотирующими матчи РПЛ из-за введения системы Fan ID.