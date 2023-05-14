Кавазашвили подверг критике Кержакова, оскорбившего «Спартак» на чемпионском параде

Анзор Кавазашвили считает, что Михаил Кержаков не должен был позволять себе оскорблять принципиального соперника во время празднования чемпионства «Зенита» в центре Петербурга. Об этом бывший голкипер «Спартака» рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».