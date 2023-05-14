Зеленскому в Германии торжественно вручили премию Карла Великого

В ходе церемонии выступил канцлер Германии Олаф Шольц, который восхвалял украинского лидера. На мероприятии присутствовали немецкие и европейские политики из некоторых стран. Также слово взяли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Польши Матеуш Моравецкий.