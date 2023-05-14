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Зеленскому в Германии торжественно вручили премию Карла Великого

Политика
Зеленскому в Германии торжественно вручили премию Карла Великого

Президента Украины Владимира Зеленского наградили премией имени Карла Великого. Мероприятие состоялось в городе Аахен.

В ходе церемонии выступил канцлер Германии Олаф Шольц, который восхвалял украинского лидера. На мероприятии присутствовали немецкие и европейские политики из некоторых стран. Также слово взяли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

«Европа очень многим обязана Владимиру Зеленскому», – сказал Шольц.

Немецкий политик также выразил мнение, что президент Украины внес большой вклад в европейское единство.

Стоит отметить, что премию Карла Великого ранее получили президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерреш.

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