Минфин США назвал переговоры по недопущению дефолта конструктивными

Представитель иностранного ведомства в эфире телекомпании CNN обратил внимание на то, что президент США Джо Байден ждет встречи с лидерами партий в конгрессе, чтобы обсудить с ними прогресс на этом направлении. По словам Адейемо, администрация государства может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже в начале июня нынешнего года.