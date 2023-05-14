Минфин США назвал переговоры по недопущению дефолта конструктивными

Процесс переговоров между администрацией и Конгрессом США по избежанию объявления дефолта в стране носит конструктивный характер, заявил заместитель министра финансов страны Адевале Адейемо.
Представитель иностранного ведомства в эфире телекомпании CNN обратил внимание на то, что президент США Джо Байден ждет встречи с лидерами партий в конгрессе, чтобы обсудить с ними прогресс на этом направлении. По словам Адейемо, администрация государства может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже в начале июня нынешнего года.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что возможный дефолт в Соединенных Штатах стал бы подарком для России и Китая. Такая ситуация также стала бы причиной возникновения неопределенности вокруг использования доллара в международных сделках.