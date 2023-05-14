Демографы назвали Латвию стремительно вымирающей страной

Население Латвии стремительно сокращается, поскольку в стране умирает в два раза больше людей, чем рождается, сообщили в центральном статистическом управлении.
С января по апрель 2023 года в республике зарегистрирован 3421 новорожденный — это на 13,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Уровень рождаемости в Латвии все еще ниже, чем до пандемии, пишет EADaily.
С момента распада Советского Союза население республики уменьшилось почти на 30%. Таким образом стране грозит скорое вымирание. Такая же участь ждет и другие европейские страны к 2050 году, считают эксперты.