A Haber: глава Турции Эрдоган обогнал Кылычдароглу после подсчета более 9% вскрытых урн

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оставил своего главного оппонента на выборах Кемаля Кылычдароглу позади по результатам подсчета 9,06% урн. Об этом стало известно корреспондентам A Haber.
Согласно официальным данным, за турецкого лидера проголосовали 59,47% избирателей, а за оппозиционного кандидата — 34,79% граждан. Более 64 миллионов жителей республики выразили свою позицию.
Ранее стало известно, что голосование на президентских и парламентских выборах в Турции подошло к концу. Избирательные участки перестали работать в 17:00 по местному времени. По информации YSK, в 81 провинции страны были поставлены более 191 тысяч урн.