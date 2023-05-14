«Ахмат» на выезде обыграл «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу

Благодаря победе «Ахмат» набрал 46 очков в турнирной таблице чемпионата России по футболу и остался на пятой позиции, сократив отрыв от «Спартака» и «Ростова». «Динамо», в активе которого 42 балла, располагается на седьмом месте.