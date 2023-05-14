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«Ахмат» на выезде обыграл «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу

Спорт
«Ахмат» на выезде обыграл «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу

«Ахмат» одержал гостевую победу над столичным «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ сезона-2022/23.

«Ахмат» со счетом 3:0 обыграл «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу, состоявшемся 14 мая. Забитыми мячами отметились Нене Гбамбле, Мохамед Конате, а также Владимир Ильин.

Благодаря победе «Ахмат» набрал 46 очков в турнирной таблице чемпионата России по футболу и остался на пятой позиции, сократив отрыв от «Спартака» и «Ростова». «Динамо», в активе которого 42 балла, располагается на седьмом месте.

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