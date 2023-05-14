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Политолог Дудаков назвал провальной идею Запада ввести на нефтяном рынке диктат покупателя

Экономика
Политолог Дудаков назвал провальной идею Запада ввести на нефтяном рынке диктат покупателя

Попытки западных стран ввести на нефтяном рынке диктат покупателя ожидаемо закончились провалом, заявил политолог Малек Дудаков.

Аналитик в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что все вышеуказанные инициативы не показали результат. Кроме того, государства из ЕС все также покупают российскую нефть. Однако теперь такие поставки нефти стали дороже и запутаннее с логистической точки зрения, так как проходят через Индию.

Не так давно странам G7 («Большой семерки») пришлось признать, что за пять месяцев установленный ими потолок цен на отечественное сырье так и не принес желаемого эффекта. В то же время Москва продолжает получать значительную прибыль от продажи своих нефти и газа.

В настоящее время черное золото из РФ поступает на международные рынки в обход западных владельцев танкеров и страховщиков. Партнеры Москвы нередко занижают тарифы на сырье в бумажных контрактах для создания видимости соблюдения ценового лимита.

#россия #g7 #нефтяной рынок