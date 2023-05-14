Политолог Дудаков назвал провальной идею Запада ввести на нефтяном рынке диктат покупателя

Попытки западных стран ввести на нефтяном рынке диктат покупателя ожидаемо закончились провалом, заявил политолог Малек Дудаков.
Аналитик в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что все вышеуказанные инициативы не показали результат. Кроме того, государства из ЕС все также покупают российскую нефть. Однако теперь такие поставки нефти стали дороже и запутаннее с логистической точки зрения, так как проходят через Индию.
Не так давно странам G7 («Большой семерки») пришлось признать, что за пять месяцев установленный ими потолок цен на отечественное сырье так и не принес желаемого эффекта. В то же время Москва продолжает получать значительную прибыль от продажи своих нефти и газа.
В настоящее время черное золото из РФ поступает на международные рынки в обход западных владельцев танкеров и страховщиков. Партнеры Москвы нередко занижают тарифы на сырье в бумажных контрактах для создания видимости соблюдения ценового лимита.