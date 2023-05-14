Политолог Дудаков назвал провальной идею Запада ввести на нефтяном рынке диктат покупателя

Аналитик в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что все вышеуказанные инициативы не показали результат. Кроме того, государства из ЕС все также покупают российскую нефть. Однако теперь такие поставки нефти стали дороже и запутаннее с логистической точки зрения, так как проходят через Индию.