Минобороны Румынии выведет из состава ВВС страны истребители МиГ-21 Lancer

В настоящее время в составе румынских ВВС числится 30 истребителей МиГ-21 различных модификаций, которые все еще находятся в рабочем состоянии. Впервые эти самолеты начали поставляться в Румынию еще в 60-е годы ХХ века, затем они были модернизированы при участии Израиля под стандарты НАТО.