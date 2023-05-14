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Минобороны Румынии выведет из состава ВВС страны истребители МиГ-21 Lancer

Армия
Минобороны Румынии выведет из состава ВВС страны истребители МиГ-21 Lancer

Истребители советского производства МиГ-21 Lancer будут выведены из состава румынских ВВС 15 мая. Об этом сообщили представители минобороны Румынии.

Основной причиной списания истребителей называется проблема их технического обслуживания. Отмечается, что Бухарест планировал списать МиГ-21 еще в 2008 году, но каждый раз откладывал принятие этого решения.

В настоящее время в составе румынских ВВС числится 30 истребителей МиГ-21 различных модификаций, которые все еще находятся в рабочем состоянии. Впервые эти самолеты начали поставляться в Румынию еще в 60-е годы ХХ века, затем они были модернизированы при участии Израиля под стандарты НАТО.

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