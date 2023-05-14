Депутат Госдумы Затулин: Лукашенко заболел и нуждается в определенном отдыхе

Белорусский президент Александр Лукашенко заболел и нуждается в отдыхе. Об этом сообщил депутат Государственной думы Константин Затулин.
В беседе с изданием «Подъем» парламентарий прокомментировал сокращенный визит белорусского лидера в Москву и его последующее отсутствие на публике.
По словам Затулина, у Лукашенко нет «ковида», президент просто заболел. Однако он все равно приехал в Москву на День Победы, а потом провел мероприятия в Минске.
«Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все», — подчеркнул Затулин.
Белорусские издания ранее сообщили, что Александр Лукашенко заразился гриппом. Из-за этого президент пропустил некоторые мероприятия.