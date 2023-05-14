Bild: Зеленский едва не лишился смартфона в ходе визита в Германию

Впоследствии, когда глава Украины уже находился в вертолете перед вылетом в аэропорт, выяснилось, что он оставил мобильный в автомобиле. Тогда работники Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ поспешили к машине, забрали сотовый телефон с пауэрбанком и вручили его политику. Зеленский выразил им благодарность и улыбнулся.