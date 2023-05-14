Bild: Зеленский едва не лишился смартфона в ходе визита в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский чуть не остался без телефона во время поездки в Берлин. Об этом стало известно фотокорреспонденту Bild Фабиану Мацерату.
Он сделал снимок украинского лидера, сидевшего в машине у дворца немецкого коллеги в центре столицы Германии. Зеленский занял заднее сидение со смартфоном, который был подключен к аккумулятору.
Впоследствии, когда глава Украины уже находился в вертолете перед вылетом в аэропорт, выяснилось, что он оставил мобильный в автомобиле. Тогда работники Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ поспешили к машине, забрали сотовый телефон с пауэрбанком и вручили его политику. Зеленский выразил им благодарность и улыбнулся.
Ранее стало известно, что общая сумма поддержки Киева со стороны Берлина со старта СВО составила 17 миллиардов евро. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.