Евродепутат Стругариу рассказала о сроках выделения финансовой помощи Молдавии

Молдавия уже ближайшей осенью сможет воспользоваться финансовой поддержкой Евросоюза, если сейчас подаст соответствующую заявку, сообщила евродепутат Рамона Стругариу.
В интервью Radio Moldova она уточнила, что средства могут пойти на проекты в области транспорта, энергетики и цифровых технологий. Кроме того, Европарламент рассчитывает на начало переговоров о членстве Молдавии в ЕС до конца нынешнего года.
Правительство Молдавии ранее подписало соглашение о присоединение к программе CEF (Connecting Europe Facility), которая регулирует финансирование различных проектов в Евросоюзе.