Зеленский призвал Запад снять все ограничения на поставки оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Германию призвал снять все ограничения на поставки Киеву вооружений. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Свое заявление Зеленский сделал на встрече с руководством ФРГ, на которой присутствовали канцлер Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус и другие официальные лица.
«Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Ранее Владимир Зеленский призвал Олафа Шольца поддержать создание коалиции стран, которые будут готовы передать ВСУ современные западные истребители.