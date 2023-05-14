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Зеленский призвал Запад снять все ограничения на поставки оружия Украине

Армия
Зеленский призвал Запад снять все ограничения на поставки оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Германию призвал снять все ограничения на поставки Киеву вооружений. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Свое заявление Зеленский сделал на встрече с руководством ФРГ, на которой присутствовали канцлер Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус и другие официальные лица.

«Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Ранее Владимир Зеленский призвал Олафа Шольца поддержать создание коалиции стран, которые будут готовы передать ВСУ современные западные истребители.

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