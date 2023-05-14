Более 1500 военнослужащих ВС Великобритании примут участие в учениях НАТО в Эстонии

В учениях Североатлантического альянса Spring Storm в Эстонии примут участие более 1500 военнослужащих ВС Великобритании. Об этом сообщили представители британского минобороны.
Всего в учениях будут задействованы 14 тысяч военнослужащих из стран НАТО. Предполагается, что в ходе маневров будут отработаны действия по штурму позиций условного противника, а также ведение общевойскового боя с участием бронетехники.
Сообщалось, что Великобритания командует батальоном НАТО, дислоцированным в Эстонии, численностью 1200 человек. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон намерен направить в Эстонию боевые вертолеты.