Страны НАТО были вынуждены открыть против России новую линию фронта в Черном море из-за ее мощного преимущества в регионе, пишет журнал The Spectator со ссылкой на профессора Марка Галеотти.
«ПолитРоссия» приводит иностранную публикацию в пересказе. Галеотти подчеркнул, что в Черном море в последний период произошло немало тревожных событий. В частности, не так давно польский самолет L-410 едва рухнул, когда его перехватил российский истребитель Су-35.
«Во многих отношениях это настоящая линия фронта между НАТО и Россией», — высказался Галотти.
По словам профессора, наличие у России мощной гавани в Крыму сильно нервируют западные страны: полуостров остается не только российским, но и мощно милитаризованным. Именно из-за этого флоты стран НАТО затеяли операцию FONOP — «Действия, для обеспечения свободному судоходству».