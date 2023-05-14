The Spectator: мощный козырь России в Черном море вынудил НАТО занервничать

«ПолитРоссия» приводит иностранную публикацию в пересказе. Галеотти подчеркнул, что в Черном море в последний период произошло немало тревожных событий. В частности, не так давно польский самолет L-410 едва рухнул, когда его перехватил российский истребитель Су-35.