«Не дождетесь». Лукашенко пропал «на радость» белорусской оппозиции

Кроме того, Лукашенко не прошел несколько сот метров до мавзолея Ленина и могилы Неизвестного солдата. Из-за плохого самочувствия он отсутствовал на завтраке с Владимиром Путиным и другими лидерами СНГ. Вечером 9 мая политик возложил венок в Минске, но выступать не стал, нарушив ежегодную традицию.