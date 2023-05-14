«Не дождетесь». Лукашенко пропал «на радость» белорусской оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не появляется на публике вот уже пять дней. В прозападных оппозиционных белорусских СМИ начали «плодить» слухи о его «тяжелой болезни» и даже «кончине».
Белорусские эксперты разделились на два лагеря: одни рассуждают, кому передаст власть бессменный «батька», а другие утверждают, что оппоненты президента «не дождутся» его отхода от дел по состоянию здоровья.
Проблемы с сердцем?
Подозрения, что белорусский лидер серьезно болен, усилились после того, как Лукашенко пропустил День государственного флага в РБ 14 мая, а на параде 9 мая в Москве выглядел болезненно – тогда журналисты заметили забинтованную руку, которую политик пытался прикрыть рукавом.
Кроме того, Лукашенко не прошел несколько сот метров до мавзолея Ленина и могилы Неизвестного солдата. Из-за плохого самочувствия он отсутствовал на завтраке с Владимиром Путиным и другими лидерами СНГ. Вечером 9 мая политик возложил венок в Минске, но выступать не стал, нарушив ежегодную традицию.
Белорусские оппозиционные медиа заявляли, якобы кортеж Лукашенко «приехал в Республиканский клинический медицинский центр», а потом покинул его – эта информация недостоверна и не подтверждена пресс-службой президента.
Тем не менее анонимные Telegram-каналы спекулируют на слухе, что будто бы «в Минск для лечения Лукашенко вылетали профессора из Москвы», специализирующиеся на «заболеваниях эндокринной системы и кардиологических заболеваниях». Вероятнее всего, это пустые домыслы, не подтвержденные фактами.
Пресс-служба Лукашенко опровергает сплетни, заявляя, что у него «довольно плотное расписание, в том числе и работа с документами».
«Чувствует себя неплохо»
Политолог и доцент ВШЭ Андрей Суздальцев, специализирующийся на российско-белорусских отношениях, утверждает, что Лукашенко «хорошо перенес операцию» и «чувствует себя неплохо, идет на поправку». Откуда у Суздальцева информация о здоровье главы соседней страны – эксперт не уточняет.
«И еще: операция не на сердце. Там был другой неприятный, но обычный диагноз», – сообщил Суздальцев в Telegram.
Сомнений в выздоровлении Лукашенко нет, поэтому все прогнозы о так называемом «транзите власти в Белоруссии» могут носить «только теоретический характер», отмечает эксперт.
Примечательно, что в утопическом списке имен гипотетически перспективных белорусских политиков, которым Лукашенко якобы мог бы «передать власть», фигурируют его сыновья и белорусский премьер Роман Головченко.
Так называемые «эксперты по Белоруссии» демонстрируют свою неадекватность, рассуждая о «преемниках» Лукашенко после пяти дней его отсутствия на публике, отмечает белорусский политолог Алексей Дзермант.
«Скажу одно – не дождетесь, Александр Лукашенко еще вас всех переживет, а Беларусь не свернет с намеченного им курса», – заявил Дзермант в Telegram.
Ранее экс-сотрудник Кремля Дмитрий Журавлев предположил, что Лукашенко спешно покинул Москву 8 мая вовсе не из-за состояния здоровья. Подробнее – в нашей статье.