Журналисты BFM TV раскрыли страну, в которую Зеленский поедет после Италии и ФРГ

Следующим местом назначения президента Украины Владимира Зеленского после Италии и Германии станет Франция. Об этом узнали корреспонденты BFM TV.
Прием украинского лидера проведет французский премьер-министр Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна. После этого Зеленский планирует встретиться за столом переговоров с коллегой из Пятой республики Эммануэлем Макроном.
«Владимир Зеленский ожидается в Париже во второй половине дня в воскресенье», — отметили журналисты, сославшись на собственные источники.
Ранее стало известно, что отношения России и Франции в настоящее время пребывают в режиме тишины. На это указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, контакты между двумя странами и вовсе сошли на нет по инициативе Парижа.