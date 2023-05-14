Российский боксер Шарабутдин Атаев занял первое место на ЧМ-2023 в Узбекистане

Финальный поединок чемпионата мира по боксу в весовой категории до 86 кг между Шарабутдином Атаевым и выступающим за Азербайджан кубинцем Альфонсо Домингесом состоялся в Ташкенте 14 мая. Бой завершился победой россиянина раздельным решением судей. Примечательно, что Домингес является чемпионом мира 2021 года и бронзовым призером пекинской Олимпиады.