Российский боксер Шарабутдин Атаев занял первое место на ЧМ-2023 в Узбекистане

Россиянин Шарабутдин Атаев стал победителем мирового первенства по боксу 2023 года.
Финальный поединок чемпионата мира по боксу в весовой категории до 86 кг между Шарабутдином Атаевым и выступающим за Азербайджан кубинцем Альфонсо Домингесом состоялся в Ташкенте 14 мая. Бой завершился победой россиянина раздельным решением судей. Примечательно, что Домингес является чемпионом мира 2021 года и бронзовым призером пекинской Олимпиады.
Планетарное первенство по боксу в Ташкенте завершится 14 мая. Российские спортсмены выступают на турнире под своим национальным флагом.