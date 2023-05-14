Зеленский допустил отмену парламентских выборов на Украине из-за военного положения

Октябрьские парламентские выборы на Украине могут не состояться из-за введенного военного положения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, комментарий которого передает The Washington Post.
По словам главы государства, если военное положение будет отменено, то избирательный процесс состоится. Парламентские выборы можно будет провести спустя 90 дней после окончания действия особого правового режима.
«Конституция запрещает проводить выборы во время военного положения», — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал провести на Украине досрочные выборы главы государства.