Узбекистан летом рискует столкнуться с нехваткой электроэнергии

Жители Узбекистана летом 2023 года могут столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за повышения температуры, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.
Глава государства по итогам совещания отметил, что уровень нехватки электроэнергии может доходить до отметки в 3,4 млрд киловатт в час. Правительство страны знает о возможности такого развития ситуации. Власти приняли ряд мер, чтобы предотвратить энергетические проблемы.
Так, в 2023 году на территории страны будут запущены солнечные и ветряные электростанции мощностью в 2 тыс. мегаватт. Кроме того, в республике также будут установлены солнечные панели силой в 1,2 тыс. мегаватт. Они будут находиться на крышах предприятий и социальных объектов.