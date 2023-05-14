Узбекистан летом рискует столкнуться с нехваткой электроэнергии

Так, в 2023 году на территории страны будут запущены солнечные и ветряные электростанции мощностью в 2 тыс. мегаватт. Кроме того, в республике также будут установлены солнечные панели силой в 1,2 тыс. мегаватт. Они будут находиться на крышах предприятий и социальных объектов.