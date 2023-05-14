Минобороны Польши проводит учения танковых подразделений у границы с Белоруссией

На берегу реки Буг, в районе городка Цехановец, расположенного в 50 км от белорусской границы, 28 танков Leopard 2 из состава 1-го танкового батальона 18-й дивизии Войска польского отрабатывают форсирование водных преград и наведение переправ. Также в учениях задействована легкая бронетехника, мостоукладчики и другая инженерная техника.