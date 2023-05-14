Охлобыстин предположил, почему Пугачева сбежала из страны

Актер и режиссер Иван Охлобыстин выдвинул свою версию, почему певица Алла Пугачева уехала из России после начала спецоперации на Украине. Он уверен, что Пугачева была поражена тем фактом, что у соотечественников есть что-то более важное, чем она.