Охлобыстин предположил, почему Пугачева сбежала из страны

Актер и режиссер Иван Охлобыстин выдвинул свою версию, почему певица Алла Пугачева уехала из России после начала спецоперации на Украине. Он уверен, что Пугачева была поражена тем фактом, что у соотечественников есть что-то более важное, чем она.
Охлобыстин добавил, что долгое время исполнительница предполагала, что заменить в российской культуре ее будет некому. Уверенность в собственном масштабе подвела исполнительницу. Те мысли, которые посетили звезду, по мнению Охлобыстина, были удручающими.
«Потом пришла вторая, еще более ужасающая мысль, которая ее посетила уже, наверное, в отъезде, — что без нее это все может дальше продолжаться. Она раньше не допускала этой мысли. Без нее, действительно, сложно себе представить предшествующую культуру», — заявил Охлобыстин в беседе с каналом «НЕОРУЭЛЛ».
Напомним, Алла Пугачева сегодня проживает в Израиле. Недавно исполнительница приезжала в Россию, чтобы участвовать в похоронах своего давнего друга, кутюрье Валентина Юдашкина. Все свободное время певица находилась в замке в деревне Грязь и ни с кем не общалась.