Haberler: Эрдоган появился в Анкаре, чтобы в дальнейшем вернуться в резиденцию в Бештепе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в Анкару, чтобы вновь занять свою резиденцию в Бештепе. Соответствующий материал появился на портале Haberler.com.
Ранее глава республики посетил избирательный участок в Стамбуле в компании своей супруги. Там ему удалось пообщаться с представителями СМИ. Комментируя вопрос одного из них, Эрдоган заверил, что тут же будет следить за результатами голосования.
«Эрдоган изменил свое решение, прибыл в Анкару в 15:15, отправился из аэропорта Эсенбога в президентский комплекс», — указано в публикации.
Правящая партия Турции АК Parti стала вести подготовку к обращению Эрдогана к соотечественникам по итогам выборов. Возле здания штаб-квартиры политической силы появились звуковые усилители, а перед ним было решено усилить меры безопасности.