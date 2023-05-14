Пригожин заявил, что приток желающих пополнить ряды ЧВК «Вагнер» не уменьшается

Количество людей, которые хотят вступить в ЧВК «Вагнер», никоим образом не уменьшается. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Отвечая на вопрос журналистов о том, уменьшилось ли количество желающих пополнить ряды ЧВК «Вагнер» россиян после заявления о потерях в Бахмуте (Артемовске), Пригожин подчеркнул, что оно, наоборот, выросло. Заявление создателя «оркестра» опубликовала его пресс-служба.
«Нет, после моих заявлений количество людей, которые хотят вступить в ЧВК "Вагнер", никаким образом не уменьшается. Более того, в эти дни увеличивается в разы. И вся страна знает о том, что ЧВК "Вагнер" — это структура, где берегут каждого солдата. Ни один человек не уходит без необходимой экипировки, подготовки и всего того, что ему может потребоваться на войне. В этом и есть эффективность ЧВК "Вагнер" — беречь каждого бойца и сделать все необходимое для того, чтобы этот боец выжил, победил и защитил свою Родину», — объяснил он.
Евгений Пригожин ранее в очередной раз обратил внимание российского командования на проблему со «снарядным голодом» в рядах «музыкантов» на территории Бахмута, отметив, что бойцы ВС РФ бегут с флангов.