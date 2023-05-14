Пригожин заявил, что приток желающих пополнить ряды ЧВК «Вагнер» не уменьшается

Отвечая на вопрос журналистов о том, уменьшилось ли количество желающих пополнить ряды ЧВК «Вагнер» россиян после заявления о потерях в Бахмуте (Артемовске), Пригожин подчеркнул, что оно, наоборот, выросло. Заявление создателя «оркестра» опубликовала его пресс-служба.