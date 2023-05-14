В США недовольный едой пассажир самолета напал на стюардессу и попал под суд

Обвиняемый возмутился, что в салоне самолета предлагали вегетарианское меню. По его словам, стюардесса ему нагрубила. Возник конфликт, в ходе которого злоумышленник толкнул плечом члена экипажа. Большую часть полета мужчина провел в жалобах на бортпроводниц. Когда самолет приземлился его уже ждала полиция. Задержанный на допросе признался в содеянном.