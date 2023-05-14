Рогов оценил заявление главкома ВСУ Залужного о захвате Крыма и Донбасса

Заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о планах Киева по захвату Крыма и Донбасса очень похожи на аутотренинг. Об этом РИА Новости заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее украинские СМИ распространили заявление Залужного о том, что ВСУ знают, как организовать наступление на Крым и регионы Донбасса, но для этого Киеву придется провести большой объем работы.
«Это заявление Залужного – аутотренинг. При отсутствии реальных успехов украинская пропаганда делает хотя бы виртуальные», — сказал Рогов.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что российские ВКС нанесли удар планирующими бомбами по позициям ВСУ в Запорожской области.