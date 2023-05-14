Бербок увидела в использовании одних наушников показатель близкой дружбы с Кулебой

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с довольно неоднозначным заявлением о коллеге с Украины Дмитрии Кулебе. Соответствующую цитату привели журналисты Bild.
Немецкий министр иностранных дел обратила внимание на использование одних и тех же наушников с украинским дипломатом. Это произошло во время наблюдения за выступлением лидера киевского режима Владимира Зеленского.
«Вот насколько тесная между нами дружба», — заключила после этого Бербок.
Ранее стало известно, что глава МИД ФРГ отказалась от участия в заседании Совета Безопасности ООН под председательством коллеги из России Сергея Лаврова. Ей поступило соответствующее приглашение. Выяснилось, что Бербок решила сконцентрироваться на «репатриации немцев из Судана».