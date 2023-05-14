Российский теннисист Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев обыграл Эмиля Руусувуори из Финляндии на старте «Мастерса» в Риме. Встреча второго круга, продолжительность которой составила 1 час 29 минут, завершилась победой третьей ракетки мира со счетом 6:4, 6:2. За два сета Медведев шесть раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов. В третьем круге первая ракетка России сыграет с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.