Украинские войска не могли применить химическое оружие в зоне спецоперации без поддержки Вашингтона, пишет китайское издание Sohu. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ публикации.
Ранее военкоры сообщили, что ВСУ применили химическое оружие в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области. Следственный комитет России уже проверяет эту информацию, отмечает издание.
«В настоящее время больше всего химоружия имеют США. Россия давно уничтожила свой арсенал БОВ в соответствии с соглашением, заключенным между Москвой и Вашингтоном. Однако Америка не выполнила своих обязательств», — говорится в материале.
Украинская армия не приняла бы самостоятельное решение о применении химоружия. Киев мог получить запрещенные боеприпасы от США и использовать их с разрешения западных кураторов, уверены авторы Sohu.