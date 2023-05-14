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Sohu: ВСУ могли применить химическое оружие в Запорожской области только при поддержке США

Армия
Sohu: ВСУ могли применить химическое оружие в Запорожской области только при поддержке США

Украинские войска не могли применить химическое оружие в зоне спецоперации без поддержки Вашингтона, пишет китайское издание Sohu. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ публикации.

Ранее военкоры сообщили, что ВСУ применили химическое оружие в районе населенного пункта Орехов в Запорожской области. Следственный комитет России уже проверяет эту информацию, отмечает издание.

«В настоящее время больше всего химоружия имеют США. Россия давно уничтожила свой арсенал БОВ в соответствии с соглашением, заключенным между Москвой и Вашингтоном. Однако Америка не выполнила своих обязательств», — говорится в материале.

Украинская армия не приняла бы самостоятельное решение о применении химоружия. Киев мог получить запрещенные боеприпасы от США и использовать их с разрешения западных кураторов, уверены авторы Sohu.

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