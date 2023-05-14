Опубликованная информация о неадекватном поведении украинского лидера Владимира Зеленского должна стать предупреждением для всего мира, заявил французский политик Флориан Филиппо.
Бывший депутат Европарламента обратил внимание на статью американского издания Washington Post, в которой содержались документы о внутриполитической ситуации на Украине.
«В них говорится о безумном Зеленском, кричащим на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл в отношении нападения на Россию и даже Венгрию», — подчеркнул Филиппо в Twitter.
Политик добавил, что появление такой информации должно стать предупреждением для всего мира.
Журналисты Washington Post, ссылаясь на слитые в Сеть документы Пентагона, сообщили, что Зеленский предлагал оккупировать часть России и подорвать трубопровод «Дружба».