Зоран Нижич не сыграет за «Ахмат» до конца сезона из-за травмы

Нижич получил повреждение в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА. Хорватский защитник принял участие в 11 играх «Ахмата» в нынешнем сезоне, но не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нижича в 500 тысяч евро.