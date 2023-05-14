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Зоран Нижич не сыграет за «Ахмат» до конца сезона из-за травмы

Спорт
Зоран Нижич не сыграет за «Ахмат» до конца сезона из-за травмы

Защитник грозненского «Ахмата» Зоран Нижич пропустит оставшиеся матчи сезона из-за повреждения.

Футболист «Ахмата» Зоран Нижич, у которого была диагностирована травма коленного сустава, пройдет курс лечения в Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба грозненского клуба.

Нижич получил повреждение в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА. Хорватский защитник принял участие в 11 играх «Ахмата» в нынешнем сезоне, но не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нижича в 500 тысяч евро.

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