СМИ: Шольц оставил без ответа просьбу Зеленского о предоставлении истребителей ВСУ

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц никак не отреагировал на просьбу украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении истребителей ВСУ. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Die Welt.
«Германия много поставила Украине. Тем более что касается ПВО, это очень современное оружие. Именно на этом мы, немцы, сейчас сосредоточены», — подчеркнул Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине.
Глава немецкого правительства не стал отвечать на просьбу своего гостя выделить современные западные истребители. Вместо этого Шольц заявил, что хочет скорейшего установления на Украине «справедливого мира», информирует Die Welt.