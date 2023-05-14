Низкий уровень зарплат на фоне высокой инфляции возмутил треть граждан Германии

Специалисты по заказу «дочки» банковской группы «Дойче Банк» провели опрос среди работающего населения ФРГ, участие в котором приняла тысяча человек. Результаты исследования показали, что 21% опрошенный называют уровень зарплаты «скорее недостаточным» для покрытия основных расходов. Кроме того, 8,5% респондентов заявили, что им совсем не хватает денег.