Низкий уровень зарплат на фоне высокой инфляции возмутил треть граждан Германии

Недостаточный уровень заработных плат на фоне высокой инфляции возмутил треть населения Германии, гласят данные исследовательского центра «ЮГов».
Специалисты по заказу «дочки» банковской группы «Дойче Банк» провели опрос среди работающего населения ФРГ, участие в котором приняла тысяча человек. Результаты исследования показали, что 21% опрошенный называют уровень зарплаты «скорее недостаточным» для покрытия основных расходов. Кроме того, 8,5% респондентов заявили, что им совсем не хватает денег.
Данные опроса гласят, что немцы, получающие менее 2500 евро чистого дохода в месяц на семью, вынуждены буквально выживать: 43% респондентов, относящихся к этой группе, признались, что их зарплаты не дотягивают до минимального уровня расходов.