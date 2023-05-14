Учительница президента России высказалась об СВО и сообщила о переживаниях Путина

Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич, посетившая парад Победы в Москве, рассказала о своих чувствах по поводу СВО.
Женщина многое видела в жизни и понимает, на сколь сложном этапе сейчас находится РФ и сам глава государства. Педагог подчеркнула, что переживает по поводу сложившейся ситуации, как и президент.
«Он и сам наверняка переживает, только я знаю — он никогда вида не покажет, что переживает», — подчеркнул Гуревич в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Учительница также ответила на вопрос о том, правильно ли все делает Путин с педагогической точки зрения. Гуревич заявила, что не имеет права «оценивать эти обстоятельства». По ее словам, российский лидер давно стал для нее учителем.