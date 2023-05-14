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Пушков заявил о положительном влиянии дела об изнасиловании писательницы на рейтинги Трампа

Политика
Пушков заявил о положительном влиянии дела об изнасиловании писательницы на рейтинги Трампа

Дело о попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл положительно повлияет на рейтинги бывшего президента США Дональда Трампа, заявил член Совфеда Алексей Пушков.

По словам сенатора, невозможно подвергнуться изнасилованию в примерочной в двух метрах от кассы, а потом вспомнить об этом спустя 20 лет перед президентскими выборами. Трамп в свою очередь просто издевается над этими обвинениями.

«Его предвыборный рейтинг от этого только растет», — написал политик в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что суд присяжных признал экс-главу Белого дома Трампа виновным в домогательствах к писательнице Джин Кэрролл.

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