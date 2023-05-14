The New York Times: солдатам ВСУ снятся кошмары после встреч с российскими танками в Бахмуте

Российские танки приводят в ужас украинских военнослужащих в Бахмуте (Артемовске), рассказал один и солдат ВСУ, подразделение которого покинуло город.
«Российские танки вызывают у нас кошмары», — заявил он в интервью The New York Times.
Украинский военный добавил, что подразделениям ВСУ в Бахмуте требуется больше американских переносных противотанковых комплексов Javelin.
Напомним, освобождением Бахмута занимаются штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». В настоящий момент «музыканты», несмотря на ожесточенное сопротивление противника, продвигаются в западных кварталах города.