Зеленский заявил о дефиците сил и оружия для контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева нет планов и достаточного количества оружия для нанесения ударов по российской территории. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«У нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать», — отметил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что ВСУ продолжают готовиться к масштабному наступлению, приближаясь к «победе». Он добавил, что при провале наступательной операции Украина и ряд западных стран могут задуматься о мирных переговорах.