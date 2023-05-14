Песков заявил о беспрецедентности слов Буданова про «убийство русских»

Заявление начальника украинской разведки Кирилла Буданова об «убийстве русских» является беспрецедентным, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля сообщил, что официальный Киев выступает в качестве организатора, вдохновителя и исполнителя всех убийств.
«Заявление (Буданова. — Прим. ред.) беспрецедентное по своей сущности, и конечно будет странно не услышать слов осуждения со стороны европейских столиц и Вашингтона», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Буданов заявил о готовности убивать русских по всему миру до «полной победы» Украины.