Град со снегом выпал в середине мая в Тольятти

Зимняя погода установилась в Тольятти. В середине мая в городе выпал град со снегом. Очевидцы опубликовали в Сети фотографии и видео, на которых запечатлены последствия непогоды.
По словам местных жителей, в Тольятти выпал град размером с горошину. Из-за непогоды специалисты Приволжского УГМС объявили желтый уровень опасности. По словам метеорологов, такую синоптическую ситуацию можно будет наблюдать еще несколько дней.
Синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды и в других городах Самарской области. Местным жителям следует соблюдать правила личной безопасности.