Лукашенко пропустил мероприятие по случаю чествования флага, герба и гимна Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустил официальную церемонию из-за состояния здоровья. Об этом сообщили СМИ.
Глава государства не появился на мероприятии по случаю чествования государственного флага, герба и гимна Белоруссии. По данным источника СМИ, лидер 11 мая находился в Республиканском клиническом медицинском центре. Он ожидал прибытия опытных медиков из Москвы. Информации о нынешнем местоположении политика нет.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко ответил на приглашение генсека ООН Антониу Гутерреша принять участие в саммите в 2023 году. Глава государства поприветствовал инициативу.