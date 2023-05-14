Лукашенко пропустил мероприятие по случаю чествования флага, герба и гимна Белоруссии

Глава государства не появился на мероприятии по случаю чествования государственного флага, герба и гимна Белоруссии. По данным источника СМИ, лидер 11 мая находился в Республиканском клиническом медицинском центре. Он ожидал прибытия опытных медиков из Москвы. Информации о нынешнем местоположении политика нет.