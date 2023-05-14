Asia Times: пять стран помогают российской нефти в обход санкций попадать на рынок Европы

Китай, Индия, Сингапур, Турция и ОАЭ помогают России в обход санкций поставлять нефть на европейский рынок, пишет Asia Times.
Дело в том, что с начала украинского конфликта Евросоюз (ЕС) и его союзники по западной коалиции сократили закупки российских энергоресурсов, нарастив при этом поставки нефтепродуктов из стран, которые за это время стали крупнейшими импортерами нефти из России. Так, увеличение потребления ЕС, G7 и Австралия продукции из Китая составило 94%, из Индии — 2%, из Турции — 43%, из ОАЭ — 23%, из Сингапура — 33%.
Между тем в CREA признали, что не могут оценить точное количество нефтепродуктов из российского сырья, отмытого в пяти странах-«прачечных». Однако эксперты уверены, что именно эти государства снабжают Москву средствами за счет роста поставок нефти из России в сравнении с прошлым годом.