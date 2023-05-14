Asia Times: пять стран помогают российской нефти в обход санкций попадать на рынок Европы

Дело в том, что с начала украинского конфликта Евросоюз (ЕС) и его союзники по западной коалиции сократили закупки российских энергоресурсов, нарастив при этом поставки нефтепродуктов из стран, которые за это время стали крупнейшими импортерами нефти из России. Так, увеличение потребления ЕС, G7 и Австралия продукции из Китая составило 94%, из Индии — 2%, из Турции — 43%, из ОАЭ — 23%, из Сингапура — 33%.