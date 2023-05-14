Авторы Exxpress перечислили конфузы Зеленского на встрече с папой римским Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время встречи с папой римским Франциском. Об этом написало издание Exxpress.
Согласно полученной информации, глава государства не пропустил главу католической церкви, когда входил в кабинет. Также одежда политика не соответствовала событию. Зеленский приехал в обычном свитере.
Во время общения президент Украины сел и не поднимался, пока понтифик стоял. Кроме того, глава государства не поднялся, когда ему пожимал руку один из советников Франциска.
Стоит отметить, что Владимир Зеленский неоднократно подвергался критике из-за внешнего вида. Политик проводил встречи с мировыми лидерами в кофтах и толстовках, а не в официальном костюме.