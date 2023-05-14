Принадлежащий 91-летнему мужчине Mercedes насмерть сбил девушку на мотоцикле в Ленобласти

Трагическое ДТП произошло на трассе Высоцкое — Синицыно в Выборгском районе. Пожилой водитель двигался в сторону поселка Каменка и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Yamaha FZ-1 под управлением 30-летней девушки.