Принадлежащий 91-летнему мужчине Mercedes насмерть сбил девушку на мотоцикле в Ленобласти

Иномарка Mercedes насмерть сбила девушку на мотоцикле в Ленобласти. За рулем машины, которая принадлежит 91-летнему пенсионеру, находился 52-летний родственник, сообщает 47news.
Трагическое ДТП произошло на трассе Высоцкое — Синицыно в Выборгском районе. Пожилой водитель двигался в сторону поселка Каменка и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Yamaha FZ-1 под управлением 30-летней девушки.
В результате удара байкер скончалась на месте происшествия. Установлено, что седан принадлежит 91-летнему петербуржцу. Инспекторы разбираются в случившемся.