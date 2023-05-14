Артем Самсонов заявил, что игроки «Торпедо» виноваты перед фанатами за вылет из РПЛ

Капитан московского «Торпедо» Артем Самсонов высказался о вылете команды в Первую лигу.
Артем Самсонов заявил, что футболисты «Торпедо» несут ответственность перед своими фанатами за неудачное выступление команды в сезоне-2022/23. Слова капитана черно-белых приводит ТАСС.
«Они надеялись, что мы выполним задачу остаться в Премьер-Лиге. Надо было цепляться, в итоге сейчас перед ними стыдно», — отметил Самсонов.
«Торпедо» потеряло шансы на сохранение прописки в РПЛ после поражения от ЦСКА. Матч 27-го тура РПЛ, состоявшийся накануне на «ВЭБ Арене», завершился со счетом 3:0 в пользу «армейцев». До завершения чемпионата России по футболу черно-белым осталось провести три игры.