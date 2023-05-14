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Артем Самсонов заявил, что игроки «Торпедо» виноваты перед фанатами за вылет из РПЛ

Спорт
Артем Самсонов заявил, что игроки «Торпедо» виноваты перед фанатами за вылет из РПЛ

Капитан московского «Торпедо» Артем Самсонов высказался о вылете команды в Первую лигу.

Артем Самсонов заявил, что футболисты «Торпедо» несут ответственность перед своими фанатами за неудачное выступление команды в сезоне-2022/23. Слова капитана черно-белых приводит ТАСС.

«Они надеялись, что мы выполним задачу остаться в Премьер-Лиге. Надо было цепляться, в итоге сейчас перед ними стыдно», — отметил Самсонов.

«Торпедо» потеряло шансы на сохранение прописки в РПЛ после поражения от ЦСКА. Матч 27-го тура РПЛ, состоявшийся накануне на «ВЭБ Арене», завершился со счетом 3:0 в пользу «армейцев». До завершения чемпионата России по футболу черно-белым осталось провести три игры.

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