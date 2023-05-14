Артем Самсонов заявил, что игроки «Торпедо» виноваты перед фанатами за вылет из РПЛ

«Торпедо» потеряло шансы на сохранение прописки в РПЛ после поражения от ЦСКА. Матч 27-го тура РПЛ, состоявшийся накануне на «ВЭБ Арене», завершился со счетом 3:0 в пользу «армейцев». До завершения чемпионата России по футболу черно-белым осталось провести три игры.