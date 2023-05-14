The National Interest: некоторые политики в ЕС хотят вернуть импорт газа из России

Сейчас экспорт российского трубопроводного газа в ЕС рухнул. Но многие европейские политические лидеры хотят как можно скорее вернуться к «нормальной жизни». Так, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал отремонтировать газопровод «Северный поток-1» и восстановить поставки, а в Италии один из сторонников российско-итальянского сотрудничества, бывший главный управляющий энергетической компании Eni Паоло Скарони был избран председателем итальянского энергетического гиганта ENEL.