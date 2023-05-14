The National Interest: некоторые политики в ЕС хотят вернуть импорт газа из России

Конфликт на Украине затягивается, а цены на энергоносители остаются высокими – из-за этого некоторые политики в Западной Европе выступают за восстановление импорта российского газа. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).
Последние 50 лет западноевропейские энергетические компании поддерживали тесные связи с советской, а затем и с российской газовой промышленностью. Этот подход ярко выразил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, способствовавший строительству газопровода «Северный поток» – даже после ухода с поста он работал над поддержанием российско-германского энергетического сотрудничества.
Сейчас экспорт российского трубопроводного газа в ЕС рухнул. Но многие европейские политические лидеры хотят как можно скорее вернуться к «нормальной жизни». Так, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал отремонтировать газопровод «Северный поток-1» и восстановить поставки, а в Италии один из сторонников российско-итальянского сотрудничества, бывший главный управляющий энергетической компании Eni Паоло Скарони был избран председателем итальянского энергетического гиганта ENEL.
Такие влиятельные политики как Шредер, Кречмер и Скарони будут настаивать на заключении сделок по поставкам газа с Москвой, предупреждают американские журналисты.
«На первый взгляд, это невозможно. Импорт российского трубопроводного газа в Европу сократился с 40% до 5%, однако газ из РФ полностью заменить не удалось. Импорт российского СПГ [морским путем] увеличился – фактически, СПГ из России находится на втором месте после импорта СПГ из США», – отмечается в статье.
Экономическая и политическая поддержка энергетического сотрудничества с РФ в Евросоюзе никуда не исчезла, хоть и пытается стать менее заметной. Заинтересованные элиты готовы начать закупки российского газа, как только настанет «удобный момент».
Сторонники импорта газа из России знают, что некоторые страны Европы – например, Германию – трудно обеспечить достаточным количеством альтернативных источников энергии. К тому же высокий спрос на энергоресурсы делает закупаемый немцами СПГ очень дорогим – а его цена и так выше трубопроводного газа из-за транспортировки танкерами.
«Все, что нужно немецким сторонникам российской энергетики, – это по-настоящему холодная зима и китайцы, скупающие достаточное количество сжиженного природного газа на мировых рынках, чтобы цены на него резко выросли. На этом этапе будут представлены аргументы в пользу ремонта "Северного потока—1" — стоимостью всего лишь 500 миллионов долларов – и возвращения к работе в обычном режиме», – пишут авторы статьи NI.
Аргументы в пользу сотрудничества с РФ будут приведены не только в Германии – это ожидает весь западноевропейский энергетический сектор.
Так, глава Eni Скарони выступал против санкций ЕС в отношении России. Скорее всего, он будет сотрудничать с пророссийски настроенными представителями правящих кругов Германии, чтобы добиться возвращения импорта российского газа на уровне ЕС.
«После этого повторная шредеризация западноевропейского энергетического сектора пойдет полным ходом», – делают вывод американские журналисты.
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