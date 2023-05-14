Минобороны РФ сообщило о гибели полковников Макарова и Бровко в зоне спецоперации

В ходе отражения атак украинских войск в районе поселка Красное в ДНР героически погибли полковники ВС РФ Вячеслав Макаров и Евгений Бровко, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что Макаров лично командовал боем, в ходе которого было уничтожено девять единиц техники и большое количество живой силы ВСУ. В ходе отражения третей атаки офицер получил тяжелое ранение и погиб.
На другом участке фронта обороной ВС РФ руководил Бровко. Полковник скончался в результате множественных осколочных ранений. Атаки противника были отражены, рассказали в министерстве.