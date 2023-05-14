ДТЭК: Украине требуется 150 млн долларов для восстановления тепловой генерации

Большая сумма денежных средств требуется для восстановления тепловой генерации на Украине. Об этом заявил в эфире телеканала «Рада» исполнительный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук.
По его данным, на текущий момент в стране повреждено 75% тепловой генерации. Предприятию предстоит отремонтировать девять энергоблоков мощностью 1,5 Гигаватт (Гвт), на что нужно 5,5 млрд гривен. Эта сумма эквивалентна 150 млн долларов США.
Помимо того, на Украине в ремонте сегодня нуждаются 12 тысяч километров электропередачи и порядка 4 тыс. распределительных подстанций, добавил Сухарук.